Il Papa secondo cinema e TV tra fede potere e crisi spirituale

Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente (2015), diretto da Daniele Luchetti, è il primo film biografico dedicato a Jorge Mario Bergoglio. Interpretato da Rodrigo de la Serna e Sergio Hernández, ripercorre la sua storia dagli anni giovanili in Argentina alla lotta contro la dittatura militare, fino all'elezione del 2013.

