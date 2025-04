Pavia poliziotto aggredito in Questura con una testata al volto arrestato 26enne

Pavia, 26 aprile 2025 - Il poliziotto è finito in ospedale con il naso rotto per una testata al volto, l'aggressore è stato arrestato e poi rilasciato dal Gip.La pattuglia della Volante era intervenuta verso l'una della notte tra giovedì e ieri, venerdì 25 aprile, in viale Matteotti a Pavia, in supporto alla polizia Locale che non riusciva a identificare un giovane in evidente stato di alterazione, che dava in escandescenze.Nonostante le difficoltà, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in Questura, dove è avvenuta l'aggressione.F.S., 26enne originario di Napoli ma residente a Pavia, è stato arrestato per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale."Questa organizzazione sindacale - il commento di Giuseppe Vingiani, segretario provinciale del Sap (Sindacato autonomo di polizia) di Pavia - esprime vicinanza e solidarietà al collega ferito che, in servizio di Volante, intervenuto in ausilio ad una pattuglia della polizia Locale, che aveva fermato per un controllo un cittadino italiano in stato di ebbrezza che dava in escandescenza, veniva colpito dal predetto con una testata al viso, che gli causava la frattura del setto nasale con prognosi ospedaliera di 20 giorni". Ilgiorno.it - Pavia, poliziotto aggredito in Questura con una testata al volto: arrestato 26enne Leggi su Ilgiorno.it , 26 aprile 2025 - Ilè finito in ospedale con il naso rotto per unaal, l'aggressore è statoe poi rilasciato dal Gip.La pattuglia della Volante era intervenuta verso l'una della notte tra giovedì e ieri, venerdì 25 aprile, in viale Matteotti a, in supporto alla polizia Locale che non riusciva a identificare un giovane in evidente stato di alterazione, che dava in escandescenze.Nonostante le difficoltà, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in, dove è avvenuta l'aggressione.F.S.,originario di Napoli ma residente a, è statoper i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale."Questa organizzazione sindacale - il commento di Giuseppe Vingiani, segretario provinciale del Sap (Sindacato autonomo di polizia) di- esprime vicinanza e solidarietà al collega ferito che, in servizio di Volante, intervenuto in ausilio ad una pattuglia della polizia Locale, che aveva fermato per un controllo un cittadino italiano in stato di ebbrezza che dava in escandescenza, veniva colpito dal predetto con unaal viso, che gli causava la frattura del setto nasale con prognosi ospedaliera di 20 giorni".

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pavia, pensionato di 80 anni aggredito con violenza nell’androne di casa per un orologio da due soldi - Pavia – Spintonato a terra e aggredito con violenza, per portargli via un orologio di scarso valore. Un pensionato di 80 anni è stato rapinato nel pomeriggio di venerdì 28 marzo. Stava rientrando a casa, nel centro storico di Pavia, in via Domenico da Catalogna, traversa di via Defendente Sacchi a lato dell'immobile della Provincia che è stato in passato anche l'ex caserma dei carabinieri. La dinamica della rapina Appena ha aperto il portone, è stato seguito nell'androne da due sconosciuti, descritti come giovani. 🔗ilgiorno.it

Poliziotto aggredito in via Irnerio a Bologna, mano fratturata - Bologna, 12 febbraio 2025 – E’ stato aggredito da un uomo molesto che per cercare di sottrarsi a un controllo gli ha fratturato la mano. E’ successo in via Irnerio e ora il poliziotto del commissariato Due Torri-San Francesco di Bologna ne avrà per 30 giorni. Le pattuglie erano intervenute per calmare quell’uomo che aveva un atteggiamento molesto e aggressivo. A rendere nota l'aggressione è il sindacato di polizia Siulp, che parla di “ennesimo atto di violenza ad operatori delle forze di polizia, una vera e propria mattanza che pare non interessare concretamente a nessuno”. 🔗ilrestodelcarlino.it

Studente picchiato all’Università di Pavia. La destra: “Aggredito da estremisti rossi”. Gli investigatori: “Motivi passionali” - Pavia – Uno studente di 22 anni è stato aggredito giovedì mattina all’Università di Pavia. Colpito con più pugni, è stato poi trasportato al San Matteo: le sue condizioni non sono preoccupanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e in base ai primi accertamenti, sembra che dietro l’aggressione ci sia una vicenda privata: forse una storia di gelosia legata a una ragazza. Diversa però l’interpretazione dei responsabili di Azione Universitaria, l’associazione studentesca di destra legata a Fratelli d’Italia di cui fa parte il ventiduenne. 🔗ilgiorno.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pavia, poliziotto aggredito in Questura con una testata al volto: arrestato 26enne; I poliziotti accerchiati e aggrediti da 20 persone durante un controllo; Milano, agguato in via Arbe: arrestato il 19enne recordman di furti e rapine. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Aggredì una poliziotta condannato a 10 mesi - Una condanna a 10 mesi che potrà scontare svolgendo lavori socialmente utili dopo aver aggredito lo scorso febbraio una poliziotta della questura di Pavia e aver insultato un’operatrice della Croce ... 🔗laprovinciapavese.gelocal.it