L’Isola dei famosi tensione alle stelle rissa sfiorata tra i concorrenti cos’è successo

L'Isola dei famosi, ma il reality di Canale 5 promette scintille ancor prima di approdare in Honduras. cos'è successo? Gli animi dei concorrenti si sarebbero scaldati ancora prima dello sbarco in Honduras. Se questo è il clima che si respira prima dell'inizio ufficiale, è facile immaginare che il pubblico avrà molto da commentare nei prossimi mesi. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Lutto per il conduttore Tv: il cordoglio dei colleghiLeggi anche: La famosa di "Uomini e Donne" incinta ma è preoccupata: cosa succede"L'Isola dei famosi", rissa sfiorata durante lo shooting: clima rovente prima della partenzaSecondo quanto riportato dall'esperta di gossip Deianira Marzano su Instagram, durante il tradizionale servizio fotografico pre-partenza, tra i naufraghi sarebbe quasi scoppiata una rissa.

