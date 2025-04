Vandali allo stadio Maradona il Comune di Napoli a CM IT Verifiche in corso

stadio Maradona, il Comune fa chiarezza alla redazione di CM.ITA pochissime ore dal match Napoli-Torino degli azzurri di Antonio Conte, esplode un caso che fa poco piacere al Sindaco Manfredi e la sua Giunta comunale. Si tratta di una vicenda di violata sicurezza, che mina ovviamente la credibilità e l’operato di chi gestisce gli interni e la sicurezza dello stadio Maradona.Un motorino sfreccia all’interno dello stadio Maradona (Calciomercato.it)Infatti, da diverse ore stanno circolando in rete le immagini di due ragazzi in scooter all’interno che sfrecciano sulla pista d’atletica dell’impianto di Fuorigrotta. È visibilmente un orario tra notte e l’alba, ed è stato portato alla luce dal deputato Francesco Emilio Borrelli, attraverso un lungo post di accusa. Calciomercato.it - Vandali allo stadio Maradona, il Comune di Napoli a CM.IT: “Verifiche in corso” Leggi su Calciomercato.it Circola in rete un video di due ragazzi che sfrecciano in scooter all’interno dello, ilfa chiarezza alla redazione di CM.ITA pochissime ore dal match-Torino degli azzurri di Antonio Conte, esplode un caso che fa poco piacere al Sindaco Manfredi e la sua Giunta comunale. Si tratta di una vicenda di violata sicurezza, che mina ovviamente la credibilità e l’operato di chi gestisce gli interni e la sicurezza dello.Un motorino sfreccia all’interno dello(Calciomercato.it)Infatti, da diverse ore stanno circolando in rete le immagini di due ragazzi in scooter all’interno che sfrecciano sulla pista d’atletica dell’impianto di Fuorigrotta. È visibilmente un orario tra notte e l’alba, ed è stato portato alla luce dal deputato Francesco Emilio Borrelli, attraverso un lungo post di accusa.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli-Fiorentina: info ingresso stadio Maradona - Il Napoli informa i tifosi per l’ingresso al Maradona in vista del match con la Fiorentina. Domenica 9 marzo per il match con la Fiorentina … L'articolo Napoli-Fiorentina: info ingresso stadio Maradona proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Restyling stadio Maradona, l?assist di Manfredi: «Con il Napoli c?è sintonia» - La tavola è apparecchiata e questa volta tutti - il sindaco Gaetano Manfredi, Patron Aurelio De Laurentiis e il Governo con il ministro Abodi - scelgono lo stesso menù: il piatto forte... 🔗ilmattino.it

Stadio Maradona, il progetto per il restyling: capienza, pista e ‘modello Olimpico’ - Società e Comune di Napoli di nuovo in contatto, c’è il progetto per il restyling del Maradona: i dettagli. Proseguono i discorsi relativi allo stadio Diego Armando Maradona, soprattutto in vista della tanto discussa edizione degli Europei 2032. Il Napoli ed il Comune di Napoli hanno un obiettivo chiaro: piazzare lo stadio partenopeo tra le location della competizione. Ma per riuscirci c’è bisogno di un restyling. 🔗spazionapoli.it

Su questo argomento da altre fonti

Vandali allo stadio Maradona, il Comune di Napoli a CM.IT: “Verifiche in corso”; Scooter sulla pista dello stadio Maradona, il Comune: Video vecchio; Parcheggio Stadio Maradona chiuso, Cosenza: Vicenda assurda da 30 anni, è ora di aprirlo; Napoli-Salernitana, decine di auto devastate davanti al Maradona: «La mia vettura distrutta». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Scooter sulla pista dello stadio Maradona, il Comune: "Video vecchio" - "Dalle immagini del video - per la presenza di materiali sulla pista - si evince che il fatto non si è verificato nelle scorse ore, ma verosimilmente nelle settimane in cui allo stadio Maradona si org ... 🔗msn.com

Ragazzi con lo scooter al Maradona. Il Comune di Napoli: "Abbiamo analizzato il filmato" - Il Comune di Napoli ha cercato di fare chiarezza in merito all'irruzione dei due ragazzi a bordo di uno scooter sulla pista dello stadio Maradona. 🔗msn.com

In scooter di notte sulla pista del Maradona, il Comune: “Immagini vecchie, nessun danno” - Sta facendo il giro del web il video che mostra alcuni ragazzi sfrecciare a bordo di uno scooter sulla pista di atletica dello stadio Diego Armando Maradona. Le immagini, rilanciate ... 🔗tuttonapoli.net