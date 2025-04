Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso a ‘Domenica In’

‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Giorgio Panariello sarà ospite in studio per raccontare alcuni episodi divertenti della sua carriera e presentare il suo nuovo spettacolo teatrale ‘E se domani’, che lo vedrà impegnato in tour in tutta Italia.L’attore Pino Insegno che ha da poco festeggiato i quarant’anni di carriera, si racconterà per poi presentare alcune novità della nuova edizione di ‘Reazione a catena’, al via su Rai1 dal prossimo 8 giugno. AlBano Carrisi e Loredana Lecciso insieme a ‘Domenica In’ per un’intervista a tutto tondo, dalla loro storia d’amore che dura da ben venticinque anni, al bellissimo rapporto che li lega ai figli Jasmine e AlBano Jr Carrisi. Lopinionista.it - Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso a ‘Domenica In’ Leggi su Lopinionista.it ROMA – Domenica 27 aprile, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 33^ puntata diIn’ condotta da Mara Venier. Giorgio Panariello sarà ospite in studio per raccontare alcuni episodi divertenti della sua carriera e presentare il suo nuovo spettacolo teatrale ‘E se domani’, che lo vedrà impegnato in tour in tutta Italia.L’attore Pino Insegno che ha da poco festeggiato i quarant’anni di carriera, si racconterà per poi presentare alcune novità della nuova edizione di ‘Reazione a catena’, al via su Rai1 dal prossimo 8 giugno. Alinsieme aIn’ per un’intervista a tutto tondo, dalla loro storia d’amore che dura da ben venticinque anni, al bellissimo rapporto che li lega ai figli Jasmine e AlJr

