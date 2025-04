Attenzione alla truffa del bonifico che la banca sta processando un sms innesca il raggiro telefonico

bonifico mai richiesto e invita a contattare un numero di telefono per bloccarlo. Chi chiama cade però nella trappola: finti operatori bancari guidano la vittima a trasferire denaro sul conto dei truffatori. Leggi su Fanpage.it Un messaggio sul telefonino avvisa dell’elaborazione di unmai richiesto e invita a contattare un numero di telefono per bloccarlo. Chi chiama cade però nella trappola: finti operatoriri guidano la vittima a trasferire denaro sul conto deitori.

