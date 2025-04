Calciomercato Milan pronto l’ assalto per Orsolini

Milan sarà pronto a tutto per portare l' esterno italiano a Milano. Dopo la stagione fantastica che sta vivendo, Riccardo Orsolini si troverà sul piatto diverse offerte quest' estate. Il Milan e la sua dirigenza, dopo il fallito affondo di gennaio, questa volta non vogliono mancare il colpo. Furlani infatti, sta già pensando di voler chiudere l 'affare a giugno per non rischiare l' inserimento di altri club nella trattativa. Se il prezzo dell' esterno la scorsa estate era di 15 milioni di euro, adesso è sicuramente maggiore date le ultime prestazioni.Le squadre interessate all' ascolano, soprattutto in Italia, sono molteplici. Su tutte spicca il Napoli, pronto ad offrire cifre ben più alte dei rossoneri data la disponibilità economica derivante dalla cessione invernale di Kvarashtkelia.

