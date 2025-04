82209 coltellate poi 3 colpi pistola8221 l8217autopsia sul corpo del 17enne ucciso dal padre perché difendeva la madre

17enne ucciso dal padre, che poi si è tolto la vita nella loro casa in una piccola frazione del comune di Lamon (Belluno), è morto per otto coltellate al torace, per un violento tentativo di sgozzamento e per tre colpi di pistola. Lo svela l'autopsia sul corpo del giovane. Leggi su Fanpage.it Ildal, che poi si è tolto la vita nella loro casa in una piccola frazione del comune di Lamon (Belluno), è morto per ottoal torace, per un violento tentativo di sgozzamento e per tredi pistola. Lo svela l'autopsia suldel giovane.

Cosa riportano altre fonti

Ammazzata in strada a coltellate. La madre del killer: "L’ho coperto" - Le parole della madre di Stefano Argentino, reo confesso per l’atroce morte di Sara Campanella, oscillano tra amore materno, intriso di sensi di colpa, e l’ombra della complicità. "Mi ha chiamato dicendo di essere disperato, di avere fallito". Così Daniela Santoro, madre del 27enne accusato di aver ucciso la 22enne di Misilmeri alla fermata del bus, cerca di spiegare ai carabinieri il “suo“ dramma che si intreccia al femminicidio. 🔗quotidiano.net

Autopsia Sara Campanella, studentessa uccisa da Stefano Argentino con 5 coltellate: il risultato dell'esame - L’autopsia ha confermato che Sara Campanella è morta dissanguata dopo cinque coltellate inferte da Stefano Argentino, reo confesso 🔗notizie.virgilio.it

Le coltellate a Sara e poi la corsa in auto fino a Noto: "Qualcuno ha aiutato Stefano Argentino a fuggire" - Le coltellate a Sara e poi la fuga in auto fino a Noto per rifugiarsi in un b&b gestito dalla famiglia. Così Stefano Argentino, il 26enne fermato con l'accusa di aver ucciso la studentessa Sara Campanella, avrebbe agito subito dopo il delitto. Ma qualcuno lo avrebbe aiutato a lasciare Messina. Di... 🔗palermotoday.it

Ne parlano su altre fonti

“9 coltellate, poi 3 colpi pistola”: l’autopsia sul corpo del 17enne ucciso dal padre perché difendeva la madre - Il 17enne ucciso dal padre, che poi si è tolto la vita nella loro casa in una piccola frazione del comune di Lamon (Belluno), è morto per otto coltellate ... 🔗fanpage.it