Atalanta ansia per Retegui affaticamento al flessore è in dubbio per il Lecce

Lecce: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Mateo. Leggi su Calciomercato.com Problemi per Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida casalinga contro il: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Mateo.

Atalanta, ansia Retegui: stop in Nazionale - Non ci sono buone notizie per la Nazionale e per l’Atalanta guidata da Gasperini. Mateo Retegui ha riportato un problema muscolare e sarà costretto a saltare le sfide contro la Germania, valide per i quarti di finale della Nations League. Ora l’attenzione dei fantallenatori è rivolta all’entità dell’infortunio. Riuscirà a tornare in campo contro la […] L'articolo Atalanta, ansia Retegui: stop in Nazionale è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Fiorentina, masterclass all’Atalanta: Palladino e Kean vincono il confronto con Gasperini e Retegui, e se De Gea è il peggiore… – le pagelle - Le pagelle della Fiorentina dopo la vittoria contro l’Atalanta: Palladino batte il suo maestro, Kean vince la sfida Azzurra con Retegui La Fiorentina riparte dopo la sosta con la stessa energia mostrata contro la Juve: la squadra di Palladino – alla sua centesima panchina in Serie A – batte l’Atalanta con una ottima prestazione: un […] 🔗calcionews24.com

Atalanta-Lazio, le pagelle di CM: Retegui ancora a secco, Isaksen decisivo - Atalanta-Lazio 0-1 ATALANTA Carnesecchi 6,5: dice no a Dia alla mezzora, e poi a inizio ripresa a Dele-Bashiru dalla distanza. Salva anche su Pe... 🔗calciomercato.com

Atalanta, ansia per Retegui: affaticamento al flessore, è in dubbio per il Lecce; Inter in ansia per Thuram: sostituito a fine 1° tempo per un affaticamento. Finale a rischio; Atalanta, da Koopmeiners tre certificati medici: stress da mancato approdo alla Juve, spunta un retroscena.

ATALANTA - Affaticamento al flessore destro per Retegui - Mateo Retegui ha riportato un affaticamento muscolare in allenamento. Secondo quanto riportato da Massimiliano Nebuloni di SkySport, infatti, l’attaccante italiano ha riportato un affaticamento al fle ... 🔗napolimagazine.com

FLASH | Atalanta-Lecce, Retegui in dubbio: ecco il motivo - Infortunio Retegui – Non giungono buone notizie per Gasperini, in vista del 34^ turno di Serie A, che vedrà contrapposte Atalanta e Lecce: Mateo Retegui ha rimediato un affaticamento al flessore destr ... 🔗fantamaster.it

Retegui, che tegola: servono accertamenti - Non arrivano buone notizia da Zingonia per quanto concerne le condizioni dell'attaccante Mateo Retegui. A rischio il Lecce ... 🔗calcioatalanta.it