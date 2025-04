Scippa una ragazza in centro a Catania e fa a botte con dei poliziotti fuori servizio 20enne arrestato

arrestato a Catania per furto e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver Scippato una ragazza.

Catania, centro storico: ‘scippa’ la borsa a una ragazza, poliziotto, fuori servizio, lo blocca - Ha approfittato della confusione davanti ai locali del centro storico per scippare una ragazza. L’uomo, un tunisino di 20 anni, senza dare nell’occhio si è avvicinato alla ragazza e l’ha tirata per un braccio per strapparle la borsa, per poi tentare di mescolarsi tra la folla per far perdere le sue tracce. La giovane vittima, dopo una primissima resistenza, ha lasciato la presa della borsa per evitare di finire a terra e ha cominciato ad urlare, richiamando l’attenzione dei presenti. 🔗dayitalianews.com

