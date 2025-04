Due motociclisti feriti in Valtrebbia

motociclisti sono rimasti feriti in Valtrebbia nella giornata di sabato 26 aprile. Il primo, un 19enne, è caduto accidentalmente tra Lenzino e il bivio per il Brallo: sul posto l'ambulanza della Croce Rossa di Marsaglia, i carabinieri di Marsaglia e l’autoinfermieristica del 118 di Bobbio. Il. Ilpiacenza.it - Due motociclisti feriti in Valtrebbia Leggi su Ilpiacenza.it Duesono rimastiinnella giornata di sabato 26 aprile. Il primo, un 19enne, è caduto accidentalmente tra Lenzino e il bivio per il Brallo: sul posto l'ambulanza della Croce Rossa di Marsaglia, i carabinieri di Marsaglia e l’autoinfermieristica del 118 di Bobbio. Il.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Auto falcia gruppo di moto sulla Gardesana a Brescia, cinque motociclisti feriti di cui due gravissimi - Un’auto ha falciato un gruppo di moto sulla Gardesana, a Brescia: cinque persone ferite, due in gravi condizioni. Strada chiusa, FdO sul posto 🔗notizie.virgilio.it

Auto travolge cinque motociclisti, due gravemente feriti portati via in elisoccorso: il terribile incidente sulla Gardesana - Un grave incidente è avvenuto nella mattina di domenica all'altezza di Prevalle (Brescia) lungo la statale 45 bis Gardesana Ovest. Un'auto ha falciato cinque moto provenienti... 🔗leggo.it

Auto falcia gruppo di moto sulla Gardesana a Brescia, cinque motociclisti feriti di cui due gravissimi – - Un’auto ha falciato un gruppo di moto sulla Gardesana, a Brescia: cinque persone ferite, due in gravi condizioni. Strada chiusa, FdO sul posto 🔗notizie.virgilio.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Due motociclisti feriti in Valtrebbia; Schianto tra moto: due centauri in ospedale con l'elicottero; Tamponamento moto-auto a Cernusca, due centauri feriti; Mattina di incidenti in Valtrebbia, quattro motociclisti feriti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Motociclisti feriti in due rovinose cadute - In una giornata di sole contrassegnata dall’arrivo di tanti motociclisti sulla strade della montagna, si sono registrati due incidenti ... 🔗msn.com

Auto travolge cinque motociclisti, due gravemente feriti portati via in elisoccorso: il terribile incidente sulla Gardesana - Due motociclisti sono feriti in gravi condizioni. L'incidente Nel tremendo impatto ad avere la peggio è stato soprattutto un motociclista che ha riportato ferite gravi, anche se sono diversi i ... 🔗informazione.it

Auto travolge cinque motociclisti, due gravemente feriti portati via in elisoccorso: il terribile incidente sulla Gardesana - Un’automobile ha falciato cinque moto che provenivano dal lato opposto in un impatto tremendo nel quale ci sono stati vari feriti, una persona è in gravi condizioni e per due è stato… Leggi ... 🔗informazione.it