Arnaldi batte Djokovic a Madrid Un sogno che si avvera

Arnaldi sulla terra rossa del Manolo Santana. A Madrid, l'azzurro batte Novak Djokovic e si qualifica per il terzo turno del Masters 1000 spagnolo. Il 24enne ligure, numero 44 del mondo, supera il 37enne serbo, numero 5 del mondo e quarta testa di serie, con il punteggio di 6-3, 6-4.

Straordinario Arnaldi, batte Djokovic in 2 set all’ATP Madrid: “Un sogno che s’avvera contro il mio idolo” - Matteo Arnaldi ha battuto 6-3, 6-4 Novak Djokovic all'ATP Madrid, accedendo al 3° turno dove incontrerà domenica il bosniaco Dzumhur. "Lo vedevo da bambino in TV, oggi è stato tutto perfetto. All'inizio ero tesissimo, poi mi sono calmato"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Masters 1000 Madrid 2025: Arnaldi batte Djokovic, Musetti ok contro Etcheverry - Esordio con vittoria per Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Madrid 2025, dove a prendersi la scena è soprattutto Matteo Arnaldi, capace di battere in due set (6-3 6-4) Novak Djokovic. Sulla terra rossa l’azzurro nel primo precedente contro il suo idolo d’infanzia allunga la lista degli italiani che sono riusciti a sconfiggere il serbo. Adesso il tabellone prevede la sfida al bosniaco Damir Dzumhur, reduce dalla vittoria in tre set contro Sebastian Baez. 🔗sportface.it

