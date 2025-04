Ilfoglio.it - L'incontro Zelensky-Trump, è stata la mano de dios

Dunque, al limite estremo del fuorigioco, ha segnato un punto spettacoloso, con l'aiuto di Papa Francesco. Naturalmente, la resipiscenza di("Putin vuole fermare la guerra o mi prende in giro?") può durare il famoso quarto d'ora che non si nega a nessuno. Ma un vanitoso smisurato comenon si staccherà senza piangere dalla fotografia in San Pietro: in San Pietro, e per giunta in una posizione in cui sembra ascoltare benignamente la confessione dello scavezzacollo ucraino - "Quante volte, figlio mio?" Dopo che ladel suo Dio riservò al solo lobo dell'orecchio la pallottola assassina, ora ladel papa argentino gli ha regalato la location più preziosa del mondo. E ha lasciato che quel filibustiere da strapazzo gli rubasse la scena. Non c'è dubbio che il Papa Francesco avrebbe riso sotto il poncho a vedere quei due accampati nella sua basilica.