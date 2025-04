‘Come stai’ spara con una fiocina al cugino e alla moglie arrestato per tentato omicidio a Ferrara

alla base della follia: il 64enne aveva tentato la fuga e il suicidioMomenti di terrore venerdì 25 aprile a Boara, in via Copparo, alla periferia di Ferrara. Un 64enne, ex promoter finanziario, è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver aggredito due suoi parenti — marito e moglie — colpendoli con dardi sparati da un fucile subacqueo.La dinamica dell'aggressioneErano circa le 16:30 quando l'uomo, armato di un potente fucile subacqueo, si è avvicinato ai coniugi, suoi parenti. Dopo aver chiesto "Come stai?" al cugino, ha fatto fuoco, centrandolo all'addome con una fiocina lunga un metro e mezzo. Poi ha rivolto l'arma contro la moglie dell'uomo, colpendola di striscio alla guancia. Subito dopo si è dato alla fuga a piedi.Il primo a soccorrere i feriti è stato Paolo Occhi, maestro elementare e vicino di casa, che ha trovato il 70enne a terra gravemente ferito, mentre la moglie, meno grave, è riuscita a chiedere aiuto.

