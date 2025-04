Ucraina l’arrivo di Zelensky a Palazzo Chigi

l’arrivo di Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi. Dopo aver partecipato ai funerali di Papa Francesco il presidente ucraino incontra la premier Giorgia Meloni. Lapresse.it - Ucraina, l’arrivo di Zelensky a Palazzo Chigi Leggi su Lapresse.it di Volodymyr. Dopo aver partecipato ai funerali di Papa Francesco il presidente ucraino incontra la premier Giorgia Meloni.

Ucraina, colloqui a Gedda: l'arrivo di Zelensky accolto dal principe Bin Salman - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Gedda, in Arabia Saudita, in occasione dei colloqui tra una delegazione ucraina e il massimo diplomatico americano, il segretario di Stato Marco Rubio, in merito al conflitto con la Russia. Zelensky è stato ricevuto dal principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman al Palazzo Al-Salam, dove ha assistito alla cerimonia di ricevimento della Guardia Reale.

Ucraina, l'arrivo di Zelensky al vertice di Londra - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato alla Lancaster House di Londra per il vertice sulla guerra in Ucraina. Il leader di Kiev è stato accolto con un altro abbraccio dal padrone di casa, il premier britannico Keir Starmer, dopo quello ricevuto nel bilaterale al civico 10 di Downing Street. Zelensky accolto con un abbraccio da Starmer Il meeting, che si svolge all'insegna dello slogan 'Assicurare il nostro futuro', include i leader di 16 Paesi euroatlantici, nonché di Nato e Ue, invitati a partecipare un evento cruciale sull'Ucraina e sulla difesa europea dopo la rottura fra il ...

Ucraina, Zelensky: "Russia rifiuta tregua e Usa non reagiscono". Macron: "Serve azione forte" - (Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha criticato gli Stati Uniti per non aver ancora preso posizione rispetto alla Russia, che ha respinto la loro proposta di tregua incondizionata, al contrario già accettata da Kiev. "L'Ucraina ha accettato la proposta americana di un cessate il fuoco completo e incondizionato. Putin rifiuta. Stiamo aspettando che gli Stati Uniti rispondano, finora non c'è stata alcuna risposta", ha detto Zelensky nel suo consueto discorso serale.

Ucraina: Meloni vede Zelensky a Palazzo Chigi, "sostegno agli sforzi di Trump per il raggiungimento di una pace giusta e duratura" - Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Ne dà notizia Palazzo Chigi, spiegando che "nel corso del c ...

