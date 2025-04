Amici 24 in onda stasera su Canale 5 la sesta puntata Holden e Achille Lauro ospiti della serata

stasera, sabato 26 aprile 2025, andrà in onda su Canale 5 la sesta e imperdibile puntata del Serale di Amici 24. ospiti d'eccezione in studio l'ex allievo Holden e il cantautore Achille Lauro. Comingsoon.it - Amici 24, in onda stasera su Canale 5 la sesta puntata: Holden e Achille Lauro ospiti della serata Leggi su Comingsoon.it , sabato 26 aprile 2025, andrà insu5 lae imperdibiledel Serale di24.d'eccezione in studio l'ex allievoe il cantautore

Altre fonti ne stanno dando notizia

Amici 24, in onda oggi su Canale 5 l'ultimo appuntamento del pomeridiano prima del Serale - Fervono i preparativi per il Serale della 24esima edizione del Serale. Nell'attesa, nello speciale in onda oggi i ragazzi ricorderanno i sei emozionanti mesi passati nella scuola più famosa d'Italia! 🔗comingsoon.it

Amici 24, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Giorgia tra gli ospiti in studio - Nuovo appuntamento oggi, domenica 2 marzo 2025, su Canale 5 con i ragazzi della 24esima edizione di Amici. Tra gli ospiti in studio Giorgia, i Coma Cose e Francesca Michielin, che presenteranno i loro brani sanremesi. 🔗comingsoon.it

Amici 24, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Ilary Blasi tra gli ospiti in studio - Nuovo appuntamento oggi, domenica 9 febbraio 2025, su Canale 5 con i ragazzi della 24esima edizione di Amici. Ospiti in studio la simpaticissima conduttrice Ilary Blasi e l'amatissima coreografa Veronica Peparini. 🔗comingsoon.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Amici 24 Serale, anticipazioni: lite furiosa tra due prof, Malgioglio si ribella e svolta storica nel regolamento; Serale di Amici 24, anticipazioni della sesta puntata in onda stasera: Achille Lauro tra gli ospiti e l'omaggio a Papa Francesco; Serale di Amici, stasera la sesta puntata: un eliminato, due ospiti, omaggio a Papa Francesco; Amici 24, anticipazioni e spoiler della sesta puntata del serale (in onda sabato 26 aprile): eliminati, Achill. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Amici 24, in onda stasera su Canale 5 la sesta puntata: Holden e Achille Lauro ospiti della serata - Stasera, sabato 26 aprile 2025, andrà in onda su Canale 5 la sesta e imperdibile puntata del Serale di Amici 24. Ospiti d'eccezione in studio l'ex allievo Holden e il cantautore Achille Lauro. 🔗comingsoon.it

Amici 24, in onda stasera su Canale 5 la quinta puntata del Serale: Giordana Angi ospite della serata - Stasera, sabato 19 aprile 2025, andrà in onda su Canale 5 la quinta e attesissima puntata del Serale di Amici 24. Ospiti d'eccezione in studio l'ex allieva e amata cantautrice Giordana Angi. 🔗msn.com

Amici, stasera 26 aprile: gli ospiti e le anticipazioni della sesta puntata - (Adnkronos) - Questa sera, sabato 26 aprile, Maria De Filippi conduce in prima serata su Canale5 il sesto appuntamento dello show 'Amici' edizione numero 24. Superospite musicale della puntata è Achil ... 🔗msn.com