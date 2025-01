Inter-news.it - Inter-Empoli, da adesso comincia un duello vero e proprio

, stasera alle 20.45, vale per mantenere la scia del Napoli. Dopo non aver sfruttato al meglio il primo dei due recuperi, il margine per rimanere aggrappati alla vetta della classifica non è più così ampio.SENZA MARGINE D’ERRORE –arriva dopo un sabato che ha dato una certezza: per la Serie A sarà solo e soltanto una sfida con il Napoli. Un, più o meno, perché l’Atalanta coi risultati dell’ultimo mese sembra essersi un po’ sfilata e le altre non appaiono credibili per ritmo. O l’o Antonio Conte, che ieri si è imposto 2-3 a Bergamo e ha dato un altro segnale. Quello che invece la squadra di Simone Inzaghi non ha certo dato mercoledì col Bologna, sprecando tanto nel 2-2 valso solo un misero punto in classifica. Che ora dice -6, al netto di due partite in meno.