Il nostro messaggio in bottiglia di gratitudine per chi conta davvero

Severini Melograni Gentile signora, non sono una nonna ma una nipote e non sono una ragazzina perché ho appena compiuto 66 anni. Sono stata però allevata da una nonna straordinaria che alla fine degli anni ’30 lasciò la Sicilia per salire a Milano e a costo di enormi sacrifici riuscì a garantire alla sua famiglia una vita dignitosa lavorando fino al giorno prima di morire. Devo tutto a mia nonna Assunta. Ricordo che, una decina di anni fa, la vidi in tv su una trasmissione dedicata alle nonne. Non ricordo il titolo, ma mi era piaciuta tanto. Perché non riprendere questo argomento, perché non ridare alle nonne quelli che è loro? Giovanna Cara Giovanna, la trasmissione risale al 2013 ed è da quel lavoro che è nata questa rubrica, che mi permette di farvi compagnia da tanti anni. Le cose intorno a noi sono cambiate, è cambiata la politica, la tecnologia, è cambiato persino il clima! Una sola cosa non è cambiata: la nostra enorme necessità di sostegno familiare, che solo nonne e nonni sanno e possono dare.