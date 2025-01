Milanotoday.it - I prezzi delle case a Milano nel 2025 quartiere per quartiere

Leggi su Milanotoday.it

Secondo un’analisi di Immobiliare.it-Insights, per comprare una casa anelbisognerà aumentare il proprio budget di 300 euro al metro quadrato. Significa che un bilocale da 50 metri quadrati costerà 15mila euro in più rispetto all’anno scorso. Non è diversa la situazione degli affitti.