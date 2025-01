361magazine.com - Grande Fratello, un gieffino vorrebbe uscire: il retroscena dietro le quinte

Leggi su 361magazine.com

, un concorrenteabbandonare il gioco ma dall’indiscrezione emerge undel tutto inedito, il reality show di Canale 5 terminerà nei prossimi mesi e nel frattempo arriveranno in Casa, nuovi concorrenti. Giovedì 23 gennaio tornerà nella Casa, Maria Teresa Ruta in qualità di concorrente ma potrebbero presto varcare la porta rossa anche altri nuovi volti o ex gieffini. La nuova edizione è iniziata lo scorso 16 settembre e proseguirà fino a marzo. Per molti inquilini, il gioco sta iniziando a diventare pesante e anche il dover condividere la stessa Casa nonostante gli scontri e i chiarimenti che avvengono sempre più frequentemente.Leggi anche, in nove in nomination. Chi rischia nella puntata del 20 gennaio? Il sondaggioCosa emerge dall’ultima indiscrezioneNella Casa, tra confronti e scontri si continua a respirare un’aria di tensione anche in vista della prossima eliminazione.