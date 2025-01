361magazine.com - Grande Fratello, Shaila fa una confessione drammatica

Leggi su 361magazine.com

Gatta nella notte ha confidato a Mariavittoria un tragico momento del suo passato recente- Non è la prima volta cheGatta racconta delle sue esperienze drammatiche nella Casa. Stanotte la gieffina ha fatto una confidenza a Mariavittoria che riguarda proprio il suo passato recente. In particolare, l’episodio tragico rivelato darisalirebbe a quattro anni fa. L’ex velina infatti ieri notte, dopo aver litigato con Lorenzo, ha confidato alla compagna di aver tentato di togliersi la vita..”Non è che stiamo in guerra, con tutto il rispetto. Mancano due mesi, ma due mesi così è pesante. Viva la vita, godiamocela. Ragazzi io ora vi faccio unascioccante, io mi stavo ammazzando quattro anni fa, per me quindi queste liti sono cose ridicole.