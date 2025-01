Puntomagazine.it - Giugliano, preso pusher 26enne: aveva con se cocaina

I carabinieri lo hanno notato chiacchierare con una persona in Via Aviere Pirozzi, a. Quando si è accorto dei militari si è allontanato entrando in una tabaccheriaI carabinieri della sezione radiomobile diin Campania hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio P. S.,del posto già noto alle forze dell’ordine. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli.Il 26nne chiacchierava con un altro giovane in via Aviere Mario Pirozzi. Quando ha notato la pattuglia si è allontanato, entrando in una tabaccheria. I militari, già alle sue spalle, l’hanno visto buttar via in un cestino una bustina di plastica. All’interno 5 dosi di.Nelle tasche, custodiva anche 950 euro in contante, ritenuto provento illecito.