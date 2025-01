Ilrestodelcarlino.it - Fusignani incontra Saini: "Sanità vicina ai cittadini e più sostegno dal governo"

L’assessore alle Politiche per la salute, Eugeniohato la presidente dell’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Ravenna, dottoressa Gaia. "Tra le priorità dell’Ordine – ha detto– emergono la ricostruzione della fiducia deinella professione medica attraverso eventi divulgativi e una comunicazione aperta, la promozione dell’appropriatezza delle cure, la formazione continua, le sinergie con università e centri di ricerca e un utilizzo etico dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo é proporre percorsi chiari per agevolare la collaborazione con istituzioni sanitarie ed enti locali e sviluppare il rapporto tra colleghi, attori di una possibile integrazione ospedale-territorio". "Di qui – ha detto– la necessità di rafforzare lapubblica, potenziando gli organici ospedalieri, adeguando le strutture e valorizzando le Case della Salute, fondamentali anche per alleggerire i pronto soccorso - che non hanno beneficiato dei supporti sperati dall’istituzione dei Cau - e garantire continuità di cure personalizzate e a misura dei territori".