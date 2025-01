Ilrestodelcarlino.it - Esodo di infermieri, oss e tecnici. Ausl, in un anno 47 dimissioni

Sono 111 i dipendenti del compartoRomagna sede di Forlì che, nel corso del 2024, hlasciato l’azienda. Di questi, 47 si sono dimessi volontariamente, rappresentando il 42,3% del totale, una percentuale tra le più alte dell’intero comprensorio, seconda solo a quella di Ravenna, dove lespontanee hraggiunto il 45,5%. Estendendo lo sguardo a tutto il territorio romagnolo, 661 lavoratori hlasciato il servizio pubblico: 331 per pensionamento, 255 per licenziamento spontaneo e 75 per mobilità. Ravenna guida la classifica con 270 uscite, seguita da Rimini con 176; poi Forlì e infine Cesena con 104. Il personale coinvolto appartiene al comparto sanitario, ossia, ostetriche,sanitari, operatori socio-sanitari (Oss), autisti di ambulanza e amministrativi, che in tutta l’sono oltre 11mila.