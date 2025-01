Ermal Meta a Verissimo | Con mia figlia sono rinato È stato un parto complicato

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –è diventato papà della piccola Fortuna, nata a giugno del 2024. Ospite oggi, 19 gennaio, ail cantautore ha raccontato le complicanze che ha affrontato la compagna Chiara durante la gravidanza e il. “Non ho potuto abbracciarla subito, perché èuntravagliato”, ha raccontatoa Silvia Toffanin. Il cantautore non ha specificato quali complicanze siverificate durante il, ma ha confessato che a salvare la bambina è stata proprio la sua compagna e mamma di Fortuna, Chiara Sturdà: “Ha avuto una gravidanza difficile, lei non dorme praticamente da un anno. Ha salvato lei questa bambina”, ha detto. “È proprio perché non dormiva mai che è stata in grado di capire che c’era un problema, altrimenti non se ne sarebbe accorta.