Juventusnews24.com - Dorgu Juventus, il Manchester United tenta il sorpasso: offerta già fatta per il terzino! La risposta del Lecce è arrivata

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, ililsui bianconeri per il giovane esterno.un’: ecco ladelCome riferito da Nicolò Schira, il calciomercatodeve fare i conti con la concorrenza delper Patrick. Il danese è nella lista di mercato dei bianconeri come possibile sostituto di Cambiaso, qualora l’ex Genoa dovesse essere ceduto.Gli inglesi, comunque, hanno già presentato una riccaal, così da anticipare la nutrita concorrenza sull’esterno. I pugliesi, però, sono titubanti e non vorrebbero cedere il calciatore già adesso.Leggi sunews24.com