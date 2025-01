Ilgiorno.it - Disabilità e inclusione le sfide verso . Milano-Cortina

Leggi su Ilgiorno.it

Razzante* Per superare barriere fisiche e culturali e costruire una società realmente inclusiva non bastano proclami o slogan. Occorre promuovere momenti qualificati per far crescere una cultura dell’che coinvolga istituzioni, cittadini e stakeholder e guardi in primo luogo alla tutela dei soggetti deboli. I momenti di confronto pluralista sui temi dellae del disagio delle categorie fragili devono moltiplicarsi. Martedì dalle 15 alle 20, la Sala Alessi di Palazzo Marino ne ospiterà uno di alto spessore, promosso dalla Consulta per i diritti delle persone condel Comune di, istituita un anno fa, sul tema “e Diritti in Movimento:e le Olimpiadi e Paralimpiadi 2026”. Come chiarisce la presidente della Consulta, Haydée Longo, “questo convegno è il nostro biglietto da visita alla città di, il punto di partenza per una serie di confronti costruttivi che possano portare un’occasione per ascoltare, proporre e costruire insieme soluzioni che rispondano ai bisogni delle persone cone dei caregiver”.