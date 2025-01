Biccy.it - Concorrenti del GF scoprono del ripescaggio: uno minaccia di uscire

Leggi su Biccy.it

Nelle scorse ore più fonti hanno riportato l’indiscrezione di un possibiletra ieliminati al Grande Fratello. Secondo 361 Magazine domani sera verrà aperto un televoto per riportare in casa almeno due ex gieffini che sono usciti in questi quattro mesi. Adesso però pare che qualcuno fuori dalla casa del GF abbia gridato la notizia agli attuali protagonisti del reality e la cosa li avrebbe colti di sorpresa.Idel Grande Fratellodele uno di loro avrebbeto di.Oggi Deianira Marzano ha rivelato che uno dei gieffini avrebbeto di voler abbandonare il Grande Fratello: “Un gieffino ha manifestato la volontà di abbandonare, e sembra che non ci siano motivi che lo facciano cambiare idea. Dietro le quinte, però, si percepisce chiaramente che stanno cercando in ogni modo di convincerlo a restare, anche se non tutto viene mostrato“.