Pronosticipremium.com - Como-Udinese, il pronostico di Serie A: interessanti GOL e combo multigol

Leggi su Pronosticipremium.com

Prosegue la ventunesima giornata diA, che ieri ha visto disputarsi i due big match Juventus-Milan e Atalanta-Napoli, conclusisi rispettivamente con le vittorie di bianconeri e partenopei. A completare il sabato c’è stato anche il successo del Bologna, che ha rimontato il Monza imponendosi per 3-1 e continuando il suo cammino in acque europee. Se oggi, domenica 19 gennaio, si giocheranno altre cinque sfide, il turno si completerà domani con il posticipo tra, in programma al Sinigaglia con fischio d’inizio alle ore 20.45.I padroni di casa arrivano a questo appuntamento reduci dalla sconfitta con il Milan, che ha però ancora una volta messo in mostra le qualità della squadra di Fabregas. Grazie anche al mercato, ilsi sta notevolmente rinforzando rispetto alla prima parte di stagione e domani cercherà tre punti importanti per la corsa salvezza.