Ilgiorno.it - C’è un “corvo” al cimitero, lettere anonime contro la Giunta lasciate al camposanto: “Tombe nel degrado e sprechi”

Leggi su Ilgiorno.it

Trescore Cremasco – Da qualche tempo compaiono misteriosi messaggi al. Qualcuno lascia missive sulledenunciando l’incuria dele additando al pubblico ludibrio sindaco e amministrazione comunale che si difendono via social (non con altri messaggi al) e che minacciano di mettere telecamere per scoprire chi è l’anonimo estensore delle missive e soprattutto perché utilizza ilper i suoi attacchi. Dopo un primo biglietto che additava il pessimo stato di una tomba, al quale l’amministrazione aveva risposto che la cura tocca ai parenti, ecco spuntare una nuova missiva nella quale l’anonimo estensore contesta lo spreco causato dai troppi vasi di crisantemi posati per la ricorrenza del 2 novembre a fronte deldei loculi e di alcune vecchieal quale il Comune, secondo questa persona, dovrebbe porre rimedio.