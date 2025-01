Lanazione.it - Carrarese-Spezia 0-4: poker vincente degli aquilotti firmato da Pio, Kouda ed Elia

Carrara, 19 gennaio 2025 – Non c'è stata proprio partita: con un sonoroloespugna lo stadio dei Marmi e fa suo il derby apuano contro la(all'andata fu 4-2 a favore). Due gol per tempo (doppietta di Pio Esposito, nel primo, poinel secondo), per una gara giocata senza tifosi spezzini a causa del divieto di farli partecipare sugli spalti, da parte del Prefetto di Massa., le foto della partita Viste le squalifiche di Cassata, Wisniewski e Di Serio, mister D'Angelo decide per Vignali come terzo di difesa e di far partiredall'inizio accanto o poco dietro a Pio Esposito. Parte subito forte locon Mateju, dopo due minuti, la cui conclusione finisce alta sopra la traversa, mentre al 4' protestano i locali per una caduta di Sphendi in area aquilotta, ma nulla di fatto.