Bergamonews.it - Atalanta, che peccato: il pari sarebbe stato giusto, ma a questi livelli gli errori si pagano cari

Un Napoli cinico e tosto sbanca il Gewiss dopo una dura battaglia e resta saldamente in testa alla classifica.Va subito detto che la Dea non ha per nulla demeritato, anzi per larghi tratti ha condotto il gioco mettendo duramente alle corde gli avversari. Il Gasp sceglie Retegui per fare coppia con Lookman e schiera dietro di loro per la prima volta dall’inizio Samardzic.Quando l’italo argentino porta in vantaggio i nostri con un gran tiro, il match pare in mano all’, con il Napoli incapace di pungere.Ma il pareggio di Politano, lasciato colpevolmente solo da De Roon, dà mordente agli azzurri che per il resto del primo tempo non faticano a contenere le nostre manovre. Finché uno stupido pallone perso consente ad Anguissa di servire in mezzo all’area McTominay che mette facilmente alle spalle di Carnesecchi.