Alla Fiorentina due anni da calciatore. L'esperienza a tinte viola di Vanoli

Due solidi militanza, ma decisamente molto intensi. Potrebbe essere riassunta così, in estrema sintesi, l’indi Paolo. L’attuale allenatore del Torino ha disputato, da, due stagioni nella, dal 2000 al 2002. Anche in la maglia gigliataconfermò quelle che erano le sue doti, ossia grande versatilità, solidità difensiva e una certa spiccata capacità di leggere il gioco e intervenire con tempismo nelle varie situazioni, magari ribaltando l’azione avversaria per ripartire in velocità. A Firenze venne confermato anche il suo senso della posizione e il dinamismo sulla fascia, che lo portarono ad incarnare la solida figura di un terzino moderno, capace peraltro di districarsi con bravura in più di un ruolo, caratteristica che lo fece molto apprezzare dagli allenatori che ebbero modo di guidarlo nel corso della sua(Terim, Chiarugi, Mancini, Bianchi).