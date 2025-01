Movieplayer.it - Al progredir della notte, la recensione: un horror che (finalmente) fa il suo dovere

Leggi su Movieplayer.it

Davide Montecchi torna a confrontarsi con il genere e il risultato è più che convincente. Un film che parla di maternità e crescita personale attraverso la lente deformata e terrificante del cinema dell'orrore. In sala dal 23 gennaio. L'è un genere complicatissimo che vive di fragili equilibri. Basta un nonnulla per perdere tutta la tensione e credibilità, per passare dalla paura al ridicolo. È il problema di tanto cinema dell'orrore che non riesce a mantenere promesse e premesse. Non è il caso, però, di Al, opera seconda di Davide Montecchi che, dopo l'esordio al lungometraggio nel 2015 con In a Lonely Place, riconferma la sua disinvolta dimestichezza con il genere. Tra metafonia e maternità Scritto a sei mani dallo stesso regista insieme a Silvia Biagini e Marta Rossi Castelvetro, il film vive di atmosfere .