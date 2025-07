Omicidio a Marotta sangue e morte alla festa dei bimbi L’assassino arrestato | ha ucciso per il rumore La diretta

Una tranquilla serata di festa si è trasformata in un incubo a Marotta, quando, durante un evento per bambini, un uomo armato ha scatenato il terrore uccidendo una vittima innocente. La comunità è sotto shock, mentre le forze dell'ordine cercano di fare luce su questa tragedia che ha sconvolto tutti: la violenza e il dolore si sono intrecciati in modo inaccettabile, lasciando un segno indelebile nel cuore di Pesaro.

Pesaro, 12 luglio 2025 – .Stamattina c’è una comunità sconvolta che non si capacita di quello che è accaduto ieri sera in un casolare di Marotta,, in provincia di Pesaro Urbino, dove si è consumato un terribile omicidio. I carabinieri stanno indagando per capire l’esatta dinamica e il movente del delitto. Un uomo di 71 anni, Sandro Spingardi, ha fatto irruzione poco prima delle 22 alla festa organizzata in via Sterpettine 31, armato di pistola, e ha sparato alla nonna della bambina festeggiata, Griselda Cassia Nunez, 44 anni, uccidendola. Poi ha rivolto l’arma contro la mamma della piccola, Kenia Cassia Vaca, 28 anni, ferendola gravemente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio a Marotta, sangue e morte alla festa dei bimbi. L’assassino arrestato: ha ucciso per il rumore. La diretta

In questa notizia si parla di: omicidio - marotta - sangue - morte

