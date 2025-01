World Cup 1015 un grande Setterosa vince con gli Stati Uniti | le SuperFinal sono più vicine

Leggi su Ilfaroonline.it

Alessandropoli – E’ stato undi carattere e determinazione quello che ha battuto, nella serata di ieri, glinella quarta giornata di gare dellaCup di Pallanuoto Femminile, in svolgimentoi in Grecia.Ad Alessandropoli, le Azzurre vanno alla vittoria con il punteggio di 13-12 (3-5, 1-4, 3-3, 6-0). In questo modo, l’Italia di Coach Silipo si avvicina alledi aprile. Ci sarà ancora una partita, oggi pomeriggio alle 17.00, e contro l’Ungheria.Il racconto della gara, le interviste, le convocate e il tabellino – Fonte Federnuoto/federnuoto.itItalia-Usa 13-12Italia: Condorelli, Leone 2, Di Maria, Cordovani, Gant, Cergol 1, Giustini 2, Colletta, Bettini 5 (1 rig.), Ranalli 1 (rig.), Cocchiere 1, Sesena, Rosta, Cassarà 1. All. Silipo.Usa: Longan, Cohen, Prentice, Allen 1, Flynn 1 (1 rig.