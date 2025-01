Anteprima24.it - Vietri (FdI): “Da De Luca furbata elettorale su nomine dirigenziali”

Tempo di lettura: 3 minuti“Invece di occuparsi delle numerose emergenze che affliggono la Sanità regionale, Decontinua a fareper accentrare sempre di più il suo potere”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano Imma, capogruppo della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera. “La Giunta Deha approvato, lo scorso 7 gennaio, l’avviso pubblico per nominare ben 14 dirigenti delle Asl della Campania e dei principali ospedali della regione nonostante il contratto di quelli attualmente in carica scada il prossimo mese di agosto. Non solo. Ma l’intenzione del presidente Deè quella di far sottoscrivere ai nuovi dirigenti contratti di cinque anni e non più di tre. Una mossa, o meglio una, che gli consente di ipotecare la gestione della sanità per la prossima legislatura, anche nel caso in cui la Corte Costituzionale si esprimesse contro il terzo mandato”.