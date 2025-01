Tregua a Gaza via libera da Israele | Da domenica liberi i primi ostaggi Netanyahu | Se Hamas non rispetta gli accordi la guerra riprenderà

Leggi su Open.online

I negoziatori di, Stati Uniti e Qatar hanno firmato ufficialmente nella notte tra giovedì e venerdì a Doha l’accordo per il cessate il fuoco nella Striscia diche prevede il rilascio degliisraeliani e la scarcerazione dei detenuti palestinesi. La questione dei rapiti nelle mani del partito-milizia – stando ai media di Tel Aviv – è stata risolta nella serata di giovedì. Venerdì il premier Benjaminha quindi convocato il gabinetto di sicurezza, che ha «raccomandato al governo di approvare il piano». Il governo israeliano al completo per il sì definitivo, in una riunione fiume che è durata oltre 7 ore. Il viadefinitivo è arrivato nella notte, con 24 voti a favore e 8 contrari. E la promessa di Washington che, in caso di fallimento dellaprima della fase due, gli Stati Uniti sosterrannonella ripresa del conflitto.