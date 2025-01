Secoloditalia.it - Si riparte da Agrigento, prima Capitale della Cultura della destra: “Simbolo d’identità euro-mediterranea”

si veste a festa e inaugura il suo anno daItaliana2025: un evento che promette di segnare un punto di svolta per la Sicilia e l’intero Paese. Nella maestosa cornice del teatro Pirandello, il presidenteRepubblica Sergio Mattarella e il ministroAlessandro Giuli aprono ufficialmente il programma celebrativo. Al centro delle loro parole, un messaggio di coesione, innovazione e memoria, ingredienti necessari per valorizzare il patrimoniole die tradurlo in una promessa per il futuro.Mattarella: “Laè un tesoro da investire per il domani”L‘inno di Mameli, eseguito dal conservatorio “Arturo Toscanini”, dà il via alle danze. «Laè rivolgersi a un orizzonte ampio, ribellarsi a ogni compressione del nostro umanesimo, quello che ha reso grande la nostra civiltà», dichiara il capo dello Stato, sottolineando il rischio di una tecnologia che «pretende, talvolta, di monopolizzare il pensiero piuttosto che porsi al servizioconoscenza».