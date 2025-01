Puntomagazine.it - Santanché rinviata a giudizio per falso in bilancio

Il Ministro per il Turismo, Danielaandrà a processo a Milano per il caso Visibilia. Con lei 16 personeLe prove raccolte dalla Procura di Milano, questa la motivazione per la quale il Ministro del Turismo Danieladovrà presentarsi a processo. L’accusa contestata a lei ed ad altre sedici persone è di false comunicazioni sociali nel caso Visibilia.“È una decisione che ci lascia l’amaro in bocca, ma che un po’ ci aspettavamo – ha commentato il difensore della senatrice Nicolò Pelanda dopo la lettura del provvedimento -. Siamo pronti a dimostrare l’estraneità alle accuse in aula”, ma certamente si attendeva “un esito diverso” “Si sostiene – ha continuato l’avvocato Pelanda – da parte dei pubblici ministeri che i piani industriali avrebbero contenuto previsioni eccessivamente ottimistiche e da qui la necessità di svalutare” l’avviamento.