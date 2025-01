Ravenna arrestati due uomini | avevano migliaia di file pedopornografici sui loro computer

Leggi su Dayitalianews.com

Due, un ingegnere informatico di Cervia e un impiegato regionale di, sono statidalla polizia postale dopo che suisono stati trovati decine didi. L’inchiesta, coordinata dalla Dda (Direzione distrettuale antimafia), è iniziata a Bologna, partendo da materiale scambiato nel dark web o scaricato tramite il software eMule.Secondo quanto riportato dai giornali locali, ieri mattina, venerdì 17 gennaio, si è svolta l’udienza preliminare. Il giudice per le indagini preliminari, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, ha disposto la custodia cautelare in carcere per il rischio di recidiva del reato.I due, di circa 50 e 60 anni, non si conoscono e non hanno legami tra, se non per il reato che hanno commesso.