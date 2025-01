Lanazione.it - Quattro consiglieri di opposizione all’attacco: "La giunta cancella lavori già finanziati"

Leggi su Lanazione.it

MONTOPOLI"Il bilancio proposto dalla maggioranza per il 2025investimenti fondamentali per rispondere alle aspettative della cittadinanza". Lo affermano idi minoranza Vanessa Divito di Idee in Comune e Lara Reali, Giovanna Michelini e Giovanni Storti del Gruppo Misto che hanno sottoscritto un comunicato. "Spariscono la realizzazione dei marciapiedi vicino alla Casa della salute di Capanne e l’ampliamento del parcheggio di piazza Terreni a Marti e l’intervento per la messa in sicurezza della ex discarica delle Conche – scrivono iesponenti delle opposizioni –ta dall’amministrazione Linda Vanni anche ogni prospettiva di aggiungere nuovi parcheggi a Montopoli e Marti per i quali l’amministrazione Capecchi aveva destinato 250mila euro. Illogico sistemare gli impianti del Palazzo della Cancelleria prima di rifare tetto e facciata.