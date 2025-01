Sport.quotidiano.net - Primavera. I neroverdi secondi ospitano il Genoa

SASSUOLOCerca altri punti per continuare la sua corsa in alta classifica, ladel Sassuolo, che alle 15 ospita al Ricci il. All’andata finì 3 a 2 per i, "ma rispetto ad allora – dice il tecnico neroverde Emiliano Bigica – entrambe le squadre hanno acquisito più consapevolezza nei propri mezzi". Vero: il Sassuolo si è arrampicato fino al vertice della classifica – oggi è secondo, dietro la capolista Roma – mentre ilviaggia ai margini della zona playoff. Gara da tripla, insomma, "che- aggiunge Bigica – andrà affrontata con l’approccio giusto". Diretta televisiva suTV. La giornata Sampdoria-Udinese 5-1, Bologna-Juventus 2-2; Cremonese-Lazio; Empoli-Inter; Cagliari-Hellas Verona; Roma-Monza; Sassuolo-; Torino-Atalanta; Lecce-Cesena; Milan-Fiorentina La classifica Roma 39 p.