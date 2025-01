Anteprima24.it - Picchiato dal padre perchè gay: 15enne trasferito in una comunità protetta

Tempo di lettura: 2 minuti“Un drammatico episodio di violenza familiare ha scosso la nostra città: unha aggredito il figlio di 15 anni per il suo orientamento sessuale, minacciandolo di morte e colpendolo con una chiave inglese. Grazie all’intervento tempestivo dei servizi sociali del Comune di Napoli, il minore è stato immediatamente collocato in una, dove riceverà il sostegno necessario per superare questa dolorosa esperienza”. E’ quanto scrive sui social l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, Luca Trapanese. “Accogliere i propri figli così come sono, accettando le loro diversità, non solo è un dovere, ma rappresenta una straordinaria ricchezza per ogni famiglia e per la società intera. Il rispetto e l’amore devono sempre prevalere”, ha spiegato l’assessore.