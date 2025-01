Ilrestodelcarlino.it - Musei, salgono i visitatori. In un anno il 3% in più

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le strutture culturali di Offida hchiuso il 2024 con un totale di 30.969, segnando un incremento del 3,62% rispetto ai 29.887registrati nel 2023 e un picco di +16,53% sul 2022. Questo risultato conferma un trend positivo per il turismo e le attività culturali del territorio, consolidando l’importanza di Offida come polo attrattivo nella regione. Analizzando i dati mensili, si evidenzia una crescita costante soprattutto nei mesi primaverili ed estivi, con agosto che si conferma il mese di punta per entrambe le annate, con oltre 5000 presenze. Tuttavia, il 2024 ha visto un incremento significativo nei primi mesi dell’, come dimostrano i 1.422di gennaio, contro i 1.145 dello stesso mese nel 2023. L’assessore al turismo Isabella Bosano, commentando i risultati, ha dichiarato: "Questi dati rappresentano non solo una conferma della bellezza e dell’unicità del nostro patrimonio culturale, ma anche il frutto di un impegno costante nel migliorare l’offerta e i servizi per i