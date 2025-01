Metropolitanmagazine.it - L’insediamento di Donald Trump avverrà nel palazzo del Congresso: non accadeva da Reagan

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Tra pochissimi giorni, precisamente il 20 gennaio 2025, il presidente eletto degli Stati Unititornerà a occupare ufficialmente la Casa Bianca, a seguito della tradizionale cerimonia d’insediamento prevista a Washington D.C., che darà il via al suo nuovo mandato. Ieri, il tycoon ha comunicato, attraverso un post su Truth, un improvviso cambio di rotta. L’evento, infatti, avrà luogo nella rotonda centrale deldelinvece che all’aperto, come di solito accade. Le motivazioni addotte dal repubblicano riguardano le condizioni climatiche particolarmente rigide. Per quel giorno si prevede infatti una minima di -5 gradi e venti molto forti, che abbasseranno ancora di più le temperature percepite. Una prospettiva definita da«pericolosa» per tutte le persone intenzionate ad assistere alle celebrazioni, che dureranno diverse ore.