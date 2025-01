Ilnapolista.it - Le uscite di scena dei campioni amati sono sempre complicate, accadde persino con Maradona

Leggi su Ilnapolista.it

“Allez Paris “dice K’varatskhelia sulla pagina social del PSG. Il numero 77 s’è “asciugato” in 7. Del resto Zola l’aveva (pre)detto in tempi mai sospetti alla Gazzetta che Khvicha assomigliasse a George Best. Nei dintorni del Vesuvio, ci sta, non l’hanno presa bene. Gli scrittori di fama lo paragonano addirittura a un bel cassettone. E a piazza Cavour la sagoma del talento georgiano, miglior calciatore assoluto in Serie A del 2023, finisce nei cassonetti dell’immondizia. Il turismo urbano da bar, dunque, perde un pezzo. Lui, dentro ai suoi 23 anni, fa visita notturna al “santuario” di Diego di via De Deo ai Quartieri Spagnoli. Congedandosi in perfetto stile “newpolitano” come in una canzone di Tropico e Liberato, di quelle in voga tra i ragazzi. I titoli potrebbero sprecarsi: da “Che m’e lassato a ffa” fino a “Me staje appennenne amo’”.