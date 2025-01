Liberoquotidiano.it - "La violenza più odiosa è quella di Stato": la parata di Rosy Bindi, FdI la spiana | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Spero ancora di continuare a meravigliarmi, però forse è arrivato anche il momento di constatare che noi abbiamo un governo illiberale":lo ha detto in una recente intervista con Tiziana Panella a Tagadà su La7. Al centro del dibattito le proteste in varie città italiane per Ramy Elgaml, il 19enne di origini egiziane morto a Milano in seguito a un inseguimento da parte dei carabinieri. In alcune piazze, però, le proteste di chi chiedeva giustizia sono presto degenerate in scontri violenti in cui diversi agenti della polizia sono rimasti feriti. Di qui la decisione del governo di mettere nero su bianco maggiori tutele per le forze dell'ordine in questi contesti. Secondo, invece, "il pacchetto sicurezza è un pacchetto di forze politiche di governi che sono sicuramente lontani dalla nostra Carta costituzionale e che in nome della sicurezza stanno privando i cittadini della libertà e dei principi fondamentali delle nostre democrazie liberali.