Io fuggita dai testimoni di Geova I miei genitori facevano orge in casa poi mi volevano vergine al matrimonio | la storia di Martina Pucciarelli

Leggi su Open.online

«C’è una via di mezzo tra fareine costringermi a sposarmi. Invece, loro hanno scelto gli estremi. Hanno immolato me per espiare i loro peccati». È un racconto senza filtri, quello della scrittrice esordientenel suo libro Il Dio che hai scelto per me che uscirà il 21 gennaio uscirà per “HarperCollins”. Un romanzo-verità ad alto tasso autobiografico, in cui l’autrice racconta la sua esperienza di vita in una famiglia didi, da cui è stata “cancellata” dopo aver deciso di scappare, e la sua rinascita. «Unadi lotta e di libertà. E di amore, in definitiva», lo definisce la stessa scrittrice. La spinta per uscire dal movimento religioso «ha a che fare con la maternità», raccontaal Corriere della Sera. «E riguarda la prima accusa che ho mosso a Dio.