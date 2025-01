Ilgiorno.it - Imprese, un anno di difficoltà . Il 39% prevede peggioramenti

Leggi su Ilgiorno.it

Il 2025 si preannuncia difficile per le micro e piccoleartigianali bresciane. È quanto emerge in sintesi dai risultati della survey “Tra bilanci e aspettative. Le sfide per lebresciane nel 2025“. A rispondere al sondaggio di Confartigianato Brescia e Lombardia orientale sono state 328associate. Come hevidenziato i numeri, il 2024 si è rivelato meno dinamico del previsto con il 28% delle aziende che ha subito un calo e con solo il 14% ha riportato una crescita. A prevalere, per il nuovo, è il pessimismo. Il 39% delleun peggioramento delle condizioni economiche, contro il 18% che si attende un miglioramento. A fronte di queste, gli artigiani bresciani individuano priorità chiare per il loro rilancio: investire in innovazione e digitalizzazione (26%), potenziare la formazione del personale (23%) e rinnovare le attrezzature e gli impianti (22%).